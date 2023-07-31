PSG - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris Saint Germain yeni sezon hazırlıklarına Japonya'da devam ediyor. Serie A ekibi ile kozlarını paylaşacak.

Al Nassr ile olan maçında berabere kalan PSG, son maçında Cerezo Osaka’ya 3-2 mağlup olmuştu.

- Internazionale maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı maç öncesi belli oldu.

Futbolseverler heyecanla bekledikleri maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki PSG - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

PSG - Inter maçı ne zaman?

Paris Saint Germain - Inter maçı 1 Ağustos 2023 Salı günü saat 13:00'de başlayacak. Maçın yayın kanalı henüz belli olmadı.