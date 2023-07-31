PSG - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Japonya’da hazırlıklarına devam eden Paris Saint Germain, hazırlık maçında Inter ile karşı karşıya gelecek. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki PSG – Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Paris Saint Germain yeni sezon hazırlıklarına Japonya'da devam ediyor. Serie A ekibi Inter ile kozlarını paylaşacak. Al Nassr ile olan maçında berabere kalan PSG, son maçında Cerezo Osaka’ya 3-2 mağlup olmuştu. PSG - Internazionale maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı maç öncesi belli oldu. Futbolseverler heyecanla bekledikleri maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki PSG - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... PSG - Inter maçı ne zaman? Paris Saint Germain - Inter maçı 1 Ağustos 2023 Salı günü saat 13:00'de başlayacak. Maçın yayın kanalı henüz belli olmadı.