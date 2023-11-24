PSG'nin yıldızı Beşiktaş yolunda! Icardi ve Dzeko'ya rakip olacak! Fransızlar duyurdu.. Beşiktaş'ın PSG forması giyen bir futbolcu ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Fransız medyası o futbolcunun kim olduğunu duyurdu. İşte o isim..

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Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gündeme geldi.

Hasan Arat, Fransız kulübü Paris Saint-Germain ile futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Beşiktaş'ın yeni başkanı 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda belli olacak.

Beşiktaş başkan adaylarından olan Hasan Arat, sosyal medya hesabından PSG ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaşlılar, Bugün Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Nasser Al-Khelaifi ile Doha’da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor. Beşiktaşımız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Fransız basınından transfer iddiası

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fransız basınının ortaya attığı transfer iddiası ile gündeme oturdu.

Fransız basınında yer alan iddiaya göre Beşiktaş ile PSG arasında yapılan işbirliğinde bir futbolcunun transferi konusundada anlaşma sağlandı.

Beşiktaş ile PSG arasında yapılan transfer anlaşmasında ismi verilmeyen futbolcunun 21 yaşındaki forvet oyuncusu Hugo Ekitike olduğu iddia edildi.

Fransız golcü geçen sezon PSG forması ile 32 maçta forma giydi. Ekitike bu maçlarda 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.