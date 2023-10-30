PTT koşulsuz şartsız para dağıtıyor! Geri ödemesi yok, hemen başvurun… PTT, kadınları desteklemeye yönelik önemli bir sosyal yardım programını duyurdu. Bu yeni program ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kadınlara 3.300 TL nakdi yardım sunulacak.

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PTT, toplumun daha adil ve eşit bir yapıya kavuşması için önemli bir adım atarak, eşini kaybetmiş ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan kadınları desteklemeyi amaçlayan bir yardım programı başlattı.

Bu program, kadınların daha güçlü ve bağımsız bir geleceğe adım atmalarına destek olmayı hedefliyor.

Yardım programı, başvuru yapacak kadınların ilk şart olarak eşinin vefat etmiş olmasını öngörüyor.

Eşini kaybetmiş kadınlar, bu program sayesinde maddi zorluklarla başa çıkmalarına destek bulabilecekler.

PTT, bu program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kadınlara 3.300 TL yardım yapacak.

Başvuru tarihi ve süreci

PTT tarafından başlatılan destek ödemeleri programının başvuru tarihleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanacak.

Başvuru tarihlerini takip etmek isteyen kişiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirler.

Başvuru yapacak kişiler arasında yer alabilmek için bir diğer önemli kriter, sosyal güvencesi olmayan kişilere odaklanılmasıdır. Bu kapsamda, başvuru esnasında dikkate alınacak olan kriterlerden biri de başvuru sahibinin hanedeki kişi başına düşen aylık geliri olacak.