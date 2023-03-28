PTT personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 2023 PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı hakkındaki detaylar sorgulanıyor. PTT personel alımı başvuru şartları ve başvurunun nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. PTT tarafından 18-35 yaş arasındaki kişiler istihdam edilecek. Peki PTT personel alımı başvuru şartları neler?

2023 PTT personel alımı başvuruları hakkındaki detaylar merak ediliyor. Posta Telgraf Teşkilatı 2023 senesi içerisinde personel alımı yapacak. İstihdam edilecek kişilerde 18-35 yaş arası olma şartı aranacak. Peki PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihi

Posta Telgraf Teşkilatı yani PTT personel alımı detayları sık sık sorgulanıyor. 2023 senesinde gerçekleştirilmesi planlanan PTT personel alımı tarihi hakkında kurumdan henüz yeni bir açıklama gelmedi. Tarih belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

Geçtiğimiz senelerde kuruma mühendis, gişe ve büro personeli, avukat, postacı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi kadrolarına alımlar gerçekleştirilmişti.

Bu sene için aranan PTT personel alımı şartları bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aranan bazı şartlar geçtiğimiz senelerde şöyle olmuştu:

-29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında bulunanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında bulunanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak

-18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından henüz gün almamış olmak.

-Kamu haklarından yasaklı olmamak

-Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak koşuluyla yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

-Başka herhangi bir kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.