Racon sözler! 2023 ağır abi sözleri, kısa racon sözler! En etkili racon sözleri.. Cümlelerinizle karakterinizi ortaya koymak istiyorsanız, ağır abi sözleri ve racon sözlerini denemelisiniz! İşte kısa ve etkili racon sözleri..

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Her insan farklı karaktere sahiptir ve kullandığı cümleler yaşam tarzını belli eder.

Kimileri ağır abi sözleri ve racon sözlerini sık sık kullanarak karakterini bu şekilde ifade eder.

Özellikle dizi karakterlerinin kullandığı racon sözler normal hayatta birçok kişi tarafından kullanılıyor.

Arama motorlarında racon sözler, ağır abi sözleri ve delikanlı sözleri gibi çeşitli aramalar yapılmaktadır.

Bizde genellikle dizilerde ortaya çıkan bu racon sözlerini sizler için derledik.

İşte en etkili racon sözler..

- Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir!

- Parayla büyüyen rezil yarayla büyüyen aslan olur.

- Fırtınalarla büyüyen fidanlar rüzgarlarla yıkılmazlar..

- Paranı kaybedersen geri kazanırsın gücünü kaybedersen geri alırsın namını kaybedersen her şeyini kaybedersin.

- Senin bildiklerin kadar benim sildiklerim var!

- Kül kadar etkisi olmayanların, kendini ateş gibi görmelerine hastayım.

- Yüz verip adam ettiysek sıfırla çarpıp hiç etmesini de biliriz!

- Şimdi ağır geliyorsa konuştuklarım, geçmişte susturduklarına say!

- Ben soru sormam hesap sorarım.

- Düşman kör nişancıdır dost bilir nereden vuracağını..

- Ayıpladığınız herşeyin başrolündesiniz.

- Herşeyi bilmene gerek yok haddini bil yeter.

- Benim hiç yabancı düşmanım olmadı hepsiyle illaki bir kahve içmişliğim var.

- Neleri kaybettik inan senin lafın bile olmaz.

- Dertleri sollamaktan mutluluğu geçmişiz.

- Herkese aynı değilim sen beni kimden dinledin?

- Siz koşmayı benden kaçarken öğrendiniz.

- Merak eden varsa hala süperiz..

- Arkamdan konuşanların hayallerinde imzam var..

- Bazen arkasına dönüp bakması gerekir insanın, nereden geldiğini unutmaması için.

- Yangın görseler akılları gidecek ama sorsan hepsi ateş.

- Çok değer verdik albayım oysa israf haramdı..

- O hikaye yarım falan kalmadı o hikaye o kadardı

- Artık kaybetme korkusu yok gitmek isteyeni evine bırakıyoruz..