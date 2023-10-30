Radyo, televizyon ve internetten Kur’an-ı Kerim dinlemek sevap kazandırır mı? 'Radyo, televizyon ve internet gibi araçlardan Kur’an-ı Kerim dinlemek kişiye sevap kazandırır mı?' sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı..

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Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Birçok kişi tarafından araştırılan "Radyo, televizyon ve internet gibi araçlardan Kur’an-ı Kerim dinlemek kişiye sevap kazandırır mı?" sorusunun cevabı merak uyandırdı.

Vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için arama motorlarında çeşitli araştırmalar yapıyorlar.

Bazı vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden bu soruya yanıt aradılar.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Radyo, televizyon ve internet gibi araçlardan Kur’an-ı Kerim dinlemek kişiye sevap kazandırır mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

Radyo, televizyon, internet ve diğer teknolojik araç ve platformlardan Kur’ân-ı Kerîm dinlemek kişiye sevap kazandırır.