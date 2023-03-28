Ramazan ayında eşlerin cinsel ilişkide bulunması caiz midir? Diyanet açıkladı.. Ramazan ayında eşlerin cinsel ilişkide bulunması caiz midir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevap..

Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde vatandaşlar ramazan ayında yasak olan hususlar konusunda sıklıkla araştırmalar gerçekleştiriyor.

En çok merak edilen sorular arasında "Ramazan ayında eşlerin cinsel ilişkide bulunması caiz midir?" sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar konu hakkında merak ettikleri soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sordu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında yer alan "Ramazan ayında eşlerin cinsel ilişkide bulunması caiz midir?" sorusunun cevabını sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Ramazan ayında eşlerin cinsel ilişkide bulunması caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Oruç, imsak (fecr-i sâdık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.” (Bakara, 2/187).