Ramazan Bayramı'nda borsa açık mı? Arefe günü borsa kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri Mart ayında başlayan Ramazan ayının son günleri yaklaşıyor. Bayram öncesi, Ramazan Bayramı sebebiyle pek çok kurumun çalışma saatleri merak edildi. Borsa çalışma saatleri de merak edilenler arasında yer aldı. Peki Ramazan Bayramı'nda borsa açık mı?

Borsa İstanbul'un bayramdaki çalışma saatleri merak ediliyor. Ramazan ayı Mart ayında başlamıştı. 23 Mart'ta başlayan mübarek ayda sonlara gelindi. Orucun son 10 gününde bayramda kurumların çalışma düzeni sorgulanıyor. İşte borsanın çalışma durumu... Bayramda borsa açık mı? Ramazan Bayramı sebebiyle borsanın çalışma düzeni merak ediliyor. 23 Mart Perşembe günü tutulan ilk oruçla Ramazan ayı başlamıştı. Ramazan ayının son günleri gelirken bayram öncesi “Bayramda borsa işlem görüyor mu? sorusu sorgulanmaya başlandı. Arefe günü borsa kaçta kapanacak? 20 Nisan Perşembe günü yani arefe gününde de borsanın durumu merak ediliyor. Borsa İstanbul, 20 Nisan Arefe gününde saat 13.00’e dek açık olacak ve hizmet verecek. 21 Nisan Cuma günü ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü kutlanmış olacak. Cuma gününden itibaren bayram günleri ise borsa kapalı olacak.