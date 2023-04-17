Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte İstanbul'da bayram havası Ramazan Bayramı için plan yapanlar, bir yandan da hava durumunu kontrol ediyor. Bu kapsamda "bayramda havagüneşli mi yağmurlu mu" sorusu İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte İstanbul hava durumu tahminleri...

Ramazan'ı uğurlamanın burukluğu yaşanırken, bayram havası da yaklaşıyor.

Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan Pazar günü sona erecek.

3 günlük tatili değerlendirmek isteyenler, şimdiden bayram rotasını çiziyor. Bu kapsamda İstanbul da büyük bir ziyaretçi ağırlayacak.

Hem İstanbullular hem de misafirler, Megakent'te hava durumunu merak ediyor.

Bayramda İstanbul güneşli mi yağmurlu mu olacak araştırılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram günlerine ilişkin hava durumu tahmin raporlarını yayınlandı. Peki, bayramda hava nasıl olacak? İstanbul'da bayram sıcak mı geçecek? Bayramda yağmur var mı? İşte günlük hava durumu tahminleri...

İstanbul'da bayram havası

Meteoroloji'nin haftalık raporuna göre gök gürültülü sağanak yağışların, Ramazan Bayramı arifesi, bir ve ikinci gününde de tüm yurtta etkili olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da arife günü ve bayramın 1. günü yağış beklenirken, 2. ve 3. gününde güneş yüzünü gösterecek.