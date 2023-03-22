RAMAZAN İMSAKİYE 2023 | Bu gece sahur kaçta? 22 Mart Çarşamba imsak vakti: İstanbul, Ankara, İzmir... Ramazan ayı, 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece başlıyor. Bu mübarek ayda oruç tutacak olan vatandaşlar, bugün sahura kalkacak. Peki bugün sahur saat kaçta? İşte 22 Mart Çarşamba imsak vakti

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu gece vatandaşlar ilk orucunu tutmak için sahura kalkacak.

Bolluk ve bereketin sembolü olan bu mübarek ayda sofralar bereketleniyor, bol dualar ediliyor, oruç tutuluyor ve teravih namazı kılınıyor.

İlk oruca kısa bir zaman kala vatandaşların gündeminde Ramazan imsakiyesi yerini aldı. 2023 yılı Ramazan imsakiyesi belli oldu.

Bu durumda vatandaşların ne zaman sahura kalkacağı ve iftarın ne zaman yapılacağı belli oldu.

Peki bugün sahur saat kaçta? 22 Mart Çarşamba gecesi imsak vakti saat kaçta? İşte 2023 imsak vakitleri...

Sahur saatleri

· İstanbul sahur saati: 05:31

· Ankara sahur saati: 05:17

· İzmir sahur saati :05:42

· Bursa sahur saati: 05:32

· Eskişehir sahur vakti: 05:27

· Gaziantep sahur vakti: 05:03

2023 İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ