Ramazan ne zaman başlayacak? İşte 2023 yılı oruç ve Ramazan ayı başlama tarihi Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ve oruç tarihi merak ediliyor. Mart ayının gelmesiyle beraber Müslümanlar, Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek amacıyla 2023 yılı Ramazan ayı takvimini sorguluyor. Peki Ramazan ne zaman başlayacak? İşte 2023 yılı oruç ve Ramazan ayı başlama tarihi...

2023 yılında Ramazan ayının başlangıcı ve bitişi araştırılıyor. İslam alemi için en önemli aylardan olan Ramazan ayında bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yapılacak. Ramazan ayı Mart ayında idrak etmiş olacak. Peki 2023 yılı Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayının ilk orucunun ne zaman tutulacağı merak ediliyor Bu sene 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede sahura kalkılmış olacak. Ayrıca 23 Mart 2023 günü akşam ezanı ile beraber ilk iftar gerçekleşmiş olacak.

2023 senesi Diyanet günü takvimi!

23 Ocak 2023 Pazartesi günü: Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe günü: Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma günü: Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi günü: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe günü: Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi günü: Kadir Gecesi