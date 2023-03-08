Ramazan ne zaman başlayacak? İşte 2023 yılı oruç ve Ramazan ayı başlama tarihi

2023 yılında Ramazan ayının başlangıcı ve bitişi araştırılıyor. İslam alemi için en önemli aylardan olan Ramazan ayında bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yapılacak. Ramazan ayı Mart ayında idrak etmiş olacak. Peki 2023 yılı Ramazan ayı ne zaman?
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Ramazan ayının ilk orucunun ne zaman tutulacağı merak ediliyor Bu sene 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede sahura kalkılmış olacak. Ayrıca 23 Mart 2023 günü akşam ezanı ile beraber ilk iftar gerçekleşmiş olacak.
2023 senesi Diyanet günü takvimi!
23 Ocak 2023 Pazartesi günü: Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe günü: Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma günü: Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi günü: Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe günü: Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi günü: Kadir Gecesi