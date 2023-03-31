Ramazan ne zaman bitecek? 2023 Ramazan'ın son günü Orucun ardından bayrama kavuşacak olan Müslümanlar, Ramazan'ın bitiş tarihi hakkında detayları araştırıyor. Bu sene 29 gün süren Ramazan ayı ne zaman, hangi gün bitecek? Son oruç, sahur, iftar ne zaman? İşte 2023 Ramazan'ın son günü...

On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı, 23 Mart'ta başladı. Ramazan'da oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, ardından Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Ramazan ayında günler geride kalırken oruç tutan vatandaşlar, son oruç tarihini merak ediyor. Ramazan ayının ne zaman biteceği ve Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki, Ramazan ne zaman bitecek? Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2023 son oruç tarihi... 2023 Ramazan ne zaman bitecek? Ramazan ayı, bu yıl 29 gün sürecek ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. Son sahura 28'i 29'una bağlayan gece kalkılacak ve 20 Nisan Perşembe akşamı son iftar yapılacak, son teravih kılınacak. Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi olan 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak adlandırılırken 21 - 23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.