Ramazan pidesi kaç kalori? 1 adet pidenin kalorisi Ramazan sofralarının vazgeçilmez simge lezzeti olan pide, kokusu ve iştah açan görüntüsüyle tezgahlarda yerini aldı. Beslenmesine dikkat edenlerin ise aklında bir soru var: Ramazan pidesi kaç kalori? Peki, 1 pidenin kalorisi kaç kcal? İşte Ramazan pidesinin kalori miktarı ve besin değerleri...

İftar sahur farketmeksizin her sofrada yer bulan pide, bugünden itibaren satışa sunuldu. Ramazan'ın simge lezzetlerinden biri olan pide, her yemeğin yanında afiyetle tüketiliyor. Fırıncılar Odası, 300 gramlık pidenin fiyatını 10 lira olarak açıkladı. Ramazan boyunca pide kuyruğunda beklemek bile ayrı bir tat veriyor. Öte yandan beslenmesine dikkat etmek durumunda olanlar, kalori hesaplaması yapıyor. Buna göre 1 pidenin kaç kalori olduğu merak konusu. Uzmanlar, pide yerken porsiyon kontrolüne dikkat çekiyor. Ramazan pidesi kaç kcal? 1 adet pide kalorisi kaçtır? gibi sorular arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ramazan pidesi kalorisi ve besin değerleri... Ramazan pidesi kaç kalori? 100 gram ağırlığındaki ramazan pidesi yaklaşık 258 kcal kaloridir. Buna göre 300 gram değerindeki 1 adet pide, ortalama 774 kaloridir. 1 porsiyon pide ekmeği içeriğinde 33,40 Karbonhidrat(g), 4,93 Protein(g), 0,98 yağ(g), 2,65 lif(g), 280,15 Sodyum(mg), 89,05 potasyum(mg), 14,95 Kalsiyum(mg), 0,51 ve Demir barındırır.