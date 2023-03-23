RAMAZAN TV PROGRAMLARI 2023 | Hangi kanallarda Ramazan programı var? Nihat Hatipoğlu… Heyecanla beklenen Ramazan ayı geldi. Bugün mübarek ayın ilk orucu tutuluyor. Bu aya özel tv programları ise kanallarda yerini almaya başladı. Peki Ramazan’da hangi programlar var? Hangi kanalda Ramazan programı yayınlanacak? İşte Ramazan ve sahur programları yayın akışı…

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. Müslüman vatandaşlar dün gece ilk orucunu tutmak için sahurunu yaptı.

Bolluk ve bereketin sembolü olan bu mübarek ayda sofralar bereketleniyor, bol dualar ediliyor, oruç tutuluyor ve teravih namazı kılınıyor.

Herkes Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamlarken televizyon kanalları da Ramazan öncesinden hazırlıklarını tamamladı.

Gündüz iftar sofralarının akşam ise sohbet programlarının yayınlandığı bu ayda özel programlar yayın akışlarında yerini aldı.

Birbirinden özel programlar hem gündüz hem de akşam izleyici karşısında olacak. Vatandaşlar dua eşliğinde sahur yapıp iftarını açacak. Bu özel programlar Ramazan menülerine de katkı sağlayacak.

Peki Ramazan’da hangi programlar var? Hangi kanalda Ramazan programı yayınlanacak? İşte Ramazan ve sahur programları yayın akışı…

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu

Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca her gece sahur ve iftar özel programları ile ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti

Ramazan ayı boyunca her gece sahur vakitlerinde M. Fatih Çıtak’la Sahur Vakti programı Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

Ramazan ayı boyunca her gece sahur vaktinde Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri programı FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

Ramazan ayı boyunca Emre Dorman ise Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular programıyla TV8 ekranlarında yer alacak.

Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

Ramazan ayında Star TV’nin yayın akışında ise Halil Necipoğlu yer alacak. İlk sahur itibarıyla bu mübarek ay boyunca Star TV ekranlarında Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi programı yayınlanacak.