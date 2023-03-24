Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2023? Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi zamlandı. Peki, 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar, kaç lira oldu?

Her yıl, yılda iki kez olmak üzere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emekli vatandaşlara ikramiye yatırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen ikramiye tutarı milyonlarca emeklinin merak konusu oldu. Ramazan ayının başlamasıyla gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler, ikramiyelerin zamlanması yönünde istekte bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nurettin Nebati ise geçtiğimiz günlerde iyileştirme yapılacağının sinyalini verdi. Son dakika açıklanan bayram ikramiyelerinde rakam belli oldu. Peki 2023 yılında emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Ramaazan-Kurban ikramiyesi kaç TL? İşte detaylar... 2023 Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL? AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.