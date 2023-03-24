RAMAZAN'IN İLK CUMASI! Bugün cuma namazı saat kaçta? 24 Mart 2023 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri Ramazan-ı Şerif'in ilk cuması için binlerce Müslüman caminin yolunu tutuyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta? 24 Mart 2023 İstanbul, Ankarai İzmir öğle ezanı kaçta okunacak? Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet namaz vakitleri...

İslam alemi, on bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Ramazan'ın ilk cuması ise bugün idrak ediliyor.

Cuma günleri, Müslümanlar için oldukça kıymetli bir gündür. Bir hadis-i şerif'te cuma günü önemi hakkında şu ifadeler yer almaktadır:

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrılınca Allah’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Bilseniz bu, sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Namaz kılınınca yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfunu arayın. Allah’ı anın ki, felâh bulasınız.” (Cum’a, 62/9­10)

Cuma gününün faziletini de, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle ifade buyurmuşlardır:

“Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür.”(Sünen-i Tirmizi Terc.,C.1, S.487.)

Cuma namazını cemaatle kılmak için camilerin yolunu tutacak olanlar, namaz vakitlerini sorguluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan cuma saati ve hutbe konusu belli oldu.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlendi.

İstanbul, Ankara ve İzmir için öğle ezanı vakti ise arama motorlarında araştırılıyor.

Peki bugün cuma namazı kaçta? 24 Mart Cuma namazı ne zaman kılınacak? Öğle ezanı kaçta okunuyor? İşte detaylar...

24 Mart 2023 İstanbul'da cuma namazı

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.

24 Mart 2023 Ankara'da cuma vakti

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 13.00'da kılınacak.

24 Mart 2023 İzmir'de öğle cuma saati

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:23'te kılınacak.