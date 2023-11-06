Ramazan'ın ilk günü ne zaman, ayın kaçında? İlk sahur ve iftar tarihleri 2024

Yeni yıla sayılı günler kala, dini günler de merak konusu oluyor.
2024 yılının ilk orucu ne zaman tutulacak, araştırılıyor.
11 ayın sultanı Ramazan hangi aya denk geliyor İslam aleminin gündeminde.
Ramazan'ı dört gözle bekleyen İslam alemi, oruca kalkacakları ilk geceyi sorguluyor. Sahuru yapıp iftarı bekleyecek olan milyonlar, tarihleri öğrenmek istiyor.
Peki 2024 Ramazan ne zaman, hangi aylara denk geliyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve iftar hangi gün? İşte tarihler...
Ramazan 2024 tarihleri
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor.
İlk sahur 2024
İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan Bayramı 2024
Ramazan Bayramı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor.
10- 11-12 Nisan 2024 günleri ise Ramazan Bayramı günleridir.