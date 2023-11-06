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Ramazan'ın ilk günü ne zaman, ayın kaçında? İlk sahur ve iftar tarihleri 2024

Ramazan'ın ilk günü ne zaman, ayın kaçında? İlk sahur ve iftar tarihleri 2024 2024 yılında idrak edilecek olan Ramazan ayının ne zamana denk geldiği ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı merak ediliyor. İşte ilk sahur ve iftar tarihleri 2024!