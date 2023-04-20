Rana Cabbar kimdir, neden öldü? Aşk-ı Memnu oyuncusu hayatını kaybetti! Rana Cabbar nereli, kaç yaşındaydı? Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Süleyman Efendi karakteri ile akıllara kazınan Rana Cabbar'dan kötü habe geldi. Ünlü oyuncu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören usta ismin hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Rana Cabbar kimdir, neden öldü?

Aşkı Memnu dizisinde Süleyman Efendi karakterini canlandıran Rana Cabbar'dan acı haber geldi. 2000'li yıllara damgasını vuran Aşkı Memnu dizisinde yer alan Rana Cabbar bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Gelişme sonrası Rana Cabbar'ın hayatı merak edilmeye başlandı.

Rana Cabbar kimdir?

1945 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen isim 78 yaşındaydı. Sonraki senelerde Ankara'ya yerleşmişti. Ünlü isim Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmaları yapmıştı. Ayrıca uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yapmış ve sonrasında farklı tiyatrolarda da çalışmıştı.

Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk canlandıran aktör olmuştu. Hem tiyatro hem sinema oyuncusu olarak bilinmektedir. Çok önemli tiyatroculardan olan Cabbar, Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterine de hayat vermiştir.

Rana Cabbar'ın rol aldığı yapımlar

1982: Hakkâri'de Bir Mevsim

1986: Adem İle Havva

1987: 72. Koğuş

1987: Yer Demir Gök Bakır

1993: Şahmaran

1997: Akrebin Yolculuğu

2005: Beyaz Gelincik

2007: Kabadayı

2007: Kara Duvak

2008: Aşk-ı Memnu

2008: Kollama

2008: Pars: Narkoterör

2009: Büyük Oyun

2010: Yaprak Dökümü

2011: Hayat Devam Ediyor

2012: Benim İçin Üzülme

2012: İki Yaka Bir İsmail

2015: Çarşı Pazar

2016: O Hayat Benim

2017: Vezir Parmağı

2018: Kadın

2019: Hercai

2020: Baraj

2021: Üç Kuruş

2022: Kaçış

Rana Cabbar neden öldü?

Başarılı ismin ajansı olan Sökmen Menajerlik tarafından yapılan açıklamada “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.