Rana Cabbar kimdir, neden öldü? Aşk-ı Memnu oyuncusu hayatını kaybetti! Rana Cabbar nereli, kaç yaşındaydı?

Aşkı Memnu dizisinde Süleyman Efendi karakterini canlandıran Rana Cabbar'dan acı haber geldi. 2000'li yıllara damgasını vuran Aşkı Memnu dizisinde yer alan Rana Cabbar bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Gelişme sonrası Rana Cabbar'ın hayatı merak edilmeye başlandı.
Rana Cabbar kimdir?
1945 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen isim 78 yaşındaydı. Sonraki senelerde Ankara'ya yerleşmişti. Ünlü isim Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmaları yapmıştı. Ayrıca uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yapmış ve sonrasında farklı tiyatrolarda da çalışmıştı.
Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk canlandıran aktör olmuştu. Hem tiyatro hem sinema oyuncusu olarak bilinmektedir. Çok önemli tiyatroculardan olan Cabbar, Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterine de hayat vermiştir.
Rana Cabbar'ın rol aldığı yapımlar
1982: Hakkâri'de Bir Mevsim
1986: Adem İle Havva
1987: 72. Koğuş
1987: Yer Demir Gök Bakır
1993: Şahmaran
1997: Akrebin Yolculuğu
2005: Beyaz Gelincik
2007: Kabadayı
2007: Kara Duvak
2008: Aşk-ı Memnu
2008: Kollama
2008: Pars: Narkoterör
2009: Büyük Oyun
2010: Yaprak Dökümü
2011: Hayat Devam Ediyor
2012: Benim İçin Üzülme
2012: İki Yaka Bir İsmail
2015: Çarşı Pazar
2016: O Hayat Benim
2017: Vezir Parmağı
2018: Kadın
2019: Hercai
2020: Baraj
2021: Üç Kuruş
2022: Kaçış
Rana Cabbar neden öldü?
Başarılı ismin ajansı olan Sökmen Menajerlik tarafından yapılan açıklamada “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.