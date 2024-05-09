Randevusu olanlar dikkat: Artık zorunlu! Bu detayı atlarsanız iptal oluyor... Doktor randevularında yeni dönem! Hastanelerde pazartesi gününden itibaren "onaylı randevu dönemi" başlıyor. Randevu alanların, hastaneye gitmeden bir gün önce akşam 8'e kadar randevusuna onay vermesi gerekecek.

ensonhaber.com

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) sorunların çözümüne ilişkin alınan yeni kararları duyurdu.

Onaylı randevu dönemine geçiş sisteminin devreye alındığını ve pazartesi günü başlayacağını bildiren Bakan Koca, ertesi gün randevusu olan hastaların saat 20.00'ye kadar onay vermesi gerektiğini bildirdi.

Yeni sistemden kanser hastaları ile 65 yaş üstü vatandaşların muaf olduğunu açıklayan Bakan Koca, randevulu ve randevusuz hasta sayısının neredeyse eşit olduğunu açıkladı.

Onaysız ise iptal

Koca, "Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. Üç-dört saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin yüzde 30’u kullanılamadı. Sınırlı sayıda sınırsız talebi karşılamaya çalışıyoruz.

Onaylı randevu dönemine pazartesi başlıyoruz. Ertesi gün randevusu olan hasta geleceğini onaylayacak ve saat 20.00'ye kadar onay verecek." ifadelerini kullandı.

Onaylı Randevu Sistemi, hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek.