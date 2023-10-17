Rapunzel olmaya hazır mısınız? Uzadıkça uzayacak... Saçlarınızın uzamamasından, kırılmasından veya dökülmesinden dolayı hayal ettiğiniz sağlıklı ve gür saçlara sahip değilseniz, doğal saç uzatma yöntemleriyle bu duruma dur diyebilirsiniz! 5 adımda saç uzatmak mümkün...

ensonhaber.com

Şimdiye kadar yüzlerce harcama yaptığınız halde sonuç alamadığınız kimyasal ürünleri bir kenara bırakma zamanı.

Saçlarınızın uzamasını hızlandırmak ve sağlıklı bir görünüm elde etmek istiyorsanız evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal karışımlarla bunu yapmak mümkün. Bu hızlı saç uzatma yöntemleri, saçlarınızın istediğiniz uzunluğa ulaşmasına yardımcı olur.

Doğal malzemelerle hazırlanan bu saç uzatma karışımlarını her zaman deneyebilirsiniz. Yumurtadan patatese kadar evde bulunan birçok malzemeyi kullanarak saç sağlığınıza destek olabilir ve kısa sürede saçlarınızın nasıl uzadığını görebilirsiniz.

Bu yöntemleri uygulayarak saçlarınızın uzun, gür ve sağlıklı olmasını sağlayarak, kimyasal ürünleri kullanmadan da doğal güzelliğinize kavuşabilirsiniz. İşte o sihirli tarifler...

Yumurta maskesi

2 yemek kaşığı Hint yağı

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı bal

Hazırlık ve uygulama

Üç malzemeyi de bir karıştırma kabının içine dökün.

Homojen hale gelene kadar iyice karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı kuru olan saçlarınızın köklerine parmaklarınızla masaj yapar gibi yedirin, ardından kalan karışımı tüm saçınıza iyice sürün.

Saçınıza bone takarak yaklaşık 3-4 saat kadar bu şekilde bekleyin.

Bekledikten sonra saçlarını yıkayıp durulayın.

Bu tarifi haftada bir kez olacak şekilde saçlarınızı uygulayın.

Hint yağı maskesi

2 yemek kaşığı Hint yağı

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ya da badem yağı

Hazırlık ve uygulama

Malzemelerin hepsini cam bir kaba aktarın.

Karışımı bir kaşık veya spatula ile iyice karıştırın.

Saçınızı açarak tarayın.

Karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.

Saçlarınızı bir bone veya duş bonesi ile kapatın ve en az bir saat bekletin.

Bekleme süresinin sonunda saçınızı her zaman yıkadığınız şekilde yıkayarak iyice durulayın.

Haftada bir kez olacak şekilde bu maskeyi uygulayabilirsiniz.

Patates maskesi

5 adet patates

Su

Tülbent

Hazırlık ve uygulama

Patatesleri yıkayın ve hepsini soyun.

Hepsini ufak dilimlere bölün ve ardından blenderda püre haline getirin veya rendeleyin.

Kıvamı çok koyu olduysa üzerine bir miktar su ekleyebilirsiniz.

Püreyi temiz bir tülbentin içine koyarak suyunu çıkarın.

Patates suyunu önce saç diplerinize masaj yaparak güzelce yedirin.

Kalan suyu ise saç uçlarınıza dökün.

Bu şekilde 20-25 dakika bekletin. Dilerseniz bone de kullanabilirsiniz.

Ardından ılık suyla saçınızı durulayın.

Haftada bir ya da iki kez saçlarınıza bu maskeyi uygulayabilirsiniz.

Yağ maskesi

20 damla zeytinyağı

20 damla Hint yağı

10 damla lavanta yağı

7-8 damla susam ve badem yağı (tercihe göre)

Hazırlık ve uygulama

Yağların hepsini aynı kabın içine alıp güzelce karıştırın.

Saçlarınızın uzunluğu ve yoğunluğuna göre malzemelerin miktarlarını aynı oranda artırabilirsiniz.

Saçınıza köklerden başlayarak karışımı sürün.

Saç köklerinize yağı sürerken parmak uçlarınızla dairesel hareketler yapın ve saç derinizdeki kan dolaşımını artırarak karışımın daha etkili olmasını sağlayın.

Tüm saçınızı kökten uca yağladıktan sonra en az 4 saat bu şekilde bekleyin.

Karışımı haftada bir kez düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

Soğan maskesi

Dört adet soğan

Bir litre su

Hazırlık ve uygulama

Kabınızda 1 litre suyu kaynatın

Kabuklarını soyup doğradığınız soğanları kaynamış suya atın.

10 dakika daha bu şekilde kaynattıktan sonra soğumaya bırakın.

Hazırladığınız ve soğumuş olan soğan suyunu saçınızın her bölgesine eşit olarak yedirin; yani saçınızı bu suyla iyice yıkayın.

Saçlarınız bu şekilde akşamdan sabaha kadar kalırsa sonuç daha etkili olur. Ancak soğan kokusu sizi rahatsız ederse iki saat bekletebilirsiniz.

En son saçlarınızı şampuanla yıkayarak soğan suyundan arındırın.

Güzeliğinize güzellik katacağınız bu tarifleri kolayca uygulayıp beklediğinizden çok daha iyi bir etki görebilirsiniz!