Rapunzel olmaya hazır mısınız? Uzadıkça uzayacak...

Şimdiye kadar yüzlerce harcama yaptığınız halde sonuç alamadığınız kimyasal ürünleri bir kenara bırakma zamanı.
Saçlarınızın uzamasını hızlandırmak ve sağlıklı bir görünüm elde etmek istiyorsanız evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal karışımlarla bunu yapmak mümkün. Bu hızlı saç uzatma yöntemleri, saçlarınızın istediğiniz uzunluğa ulaşmasına yardımcı olur.
Doğal malzemelerle hazırlanan bu saç uzatma karışımlarını her zaman deneyebilirsiniz. Yumurtadan patatese kadar evde bulunan birçok malzemeyi kullanarak saç sağlığınıza destek olabilir ve kısa sürede saçlarınızın nasıl uzadığını görebilirsiniz.
Bu yöntemleri uygulayarak saçlarınızın uzun, gür ve sağlıklı olmasını sağlayarak, kimyasal ürünleri kullanmadan da doğal güzelliğinize kavuşabilirsiniz. İşte o sihirli tarifler...
Yumurta maskesi
2 yemek kaşığı Hint yağı
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı bal
Hazırlık ve uygulama
Üç malzemeyi de bir karıştırma kabının içine dökün.
Homojen hale gelene kadar iyice karıştırın.
Elde ettiğiniz karışımı kuru olan saçlarınızın köklerine parmaklarınızla masaj yapar gibi yedirin, ardından kalan karışımı tüm saçınıza iyice sürün.
Saçınıza bone takarak yaklaşık 3-4 saat kadar bu şekilde bekleyin.
Bekledikten sonra saçlarını yıkayıp durulayın.
Bu tarifi haftada bir kez olacak şekilde saçlarınızı uygulayın.
Hint yağı maskesi
2 yemek kaşığı Hint yağı
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ya da badem yağı
Hazırlık ve uygulama
Malzemelerin hepsini cam bir kaba aktarın.
Karışımı bir kaşık veya spatula ile iyice karıştırın.
Saçınızı açarak tarayın.
Karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.
Saçlarınızı bir bone veya duş bonesi ile kapatın ve en az bir saat bekletin.
Bekleme süresinin sonunda saçınızı her zaman yıkadığınız şekilde yıkayarak iyice durulayın.
Haftada bir kez olacak şekilde bu maskeyi uygulayabilirsiniz.
Patates maskesi
5 adet patates
Su
Tülbent
Hazırlık ve uygulama
Patatesleri yıkayın ve hepsini soyun.
Hepsini ufak dilimlere bölün ve ardından blenderda püre haline getirin veya rendeleyin.
Kıvamı çok koyu olduysa üzerine bir miktar su ekleyebilirsiniz.
Püreyi temiz bir tülbentin içine koyarak suyunu çıkarın.
Patates suyunu önce saç diplerinize masaj yaparak güzelce yedirin.
Kalan suyu ise saç uçlarınıza dökün.
Bu şekilde 20-25 dakika bekletin. Dilerseniz bone de kullanabilirsiniz.
Ardından ılık suyla saçınızı durulayın.
Haftada bir ya da iki kez saçlarınıza bu maskeyi uygulayabilirsiniz.
Yağ maskesi
20 damla zeytinyağı
20 damla Hint yağı
10 damla lavanta yağı
7-8 damla susam ve badem yağı (tercihe göre)
Hazırlık ve uygulama
Yağların hepsini aynı kabın içine alıp güzelce karıştırın.
Saçlarınızın uzunluğu ve yoğunluğuna göre malzemelerin miktarlarını aynı oranda artırabilirsiniz.
Saçınıza köklerden başlayarak karışımı sürün.
Saç köklerinize yağı sürerken parmak uçlarınızla dairesel hareketler yapın ve saç derinizdeki kan dolaşımını artırarak karışımın daha etkili olmasını sağlayın.
Tüm saçınızı kökten uca yağladıktan sonra en az 4 saat bu şekilde bekleyin.
Karışımı haftada bir kez düzenli olarak uygulayabilirsiniz.
Soğan maskesi
Dört adet soğan
Bir litre su
Hazırlık ve uygulama
Kabınızda 1 litre suyu kaynatın
Kabuklarını soyup doğradığınız soğanları kaynamış suya atın.
10 dakika daha bu şekilde kaynattıktan sonra soğumaya bırakın.
Hazırladığınız ve soğumuş olan soğan suyunu saçınızın her bölgesine eşit olarak yedirin; yani saçınızı bu suyla iyice yıkayın.
Saçlarınız bu şekilde akşamdan sabaha kadar kalırsa sonuç daha etkili olur. Ancak soğan kokusu sizi rahatsız ederse iki saat bekletebilirsiniz.
En son saçlarınızı şampuanla yıkayarak soğan suyundan arındırın.
Güzeliğinize güzellik katacağınız bu tarifleri kolayca uygulayıp beklediğinizden çok daha iyi bir etki görebilirsiniz!