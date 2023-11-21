RAVİOLİ TARİFİ: Ravioli nedir, nasıl yapılır? İşte malzemeler MasterChef'in bugünkü menüsünde İtalyan lezzeti ravioli yer aldı. Peki, ravioli nedir ve nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi...

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MasterChef All Star, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Birbirinden farklı lezzetlere sahne olan MasterChef mutfağı, izleyicilerin sık sık merak konusu oluyor.

İzleyiciler, yapılan yemeklerin tariflerini ve malzemelerini araştırıyor. Bugünün menüsünde ise "ravioli" yer aldı.

İtalyan lezzeti olarak ravioli nedir ve nasıl yapılır dikkatleri çekti. Ravioli yapılışı ve malzemeleri arama motorlarına yöneltildi.

İşte ravioli hakkında bilgiler...

Ravioli nedir

Ravioli, İtalyan mutfağına ait bir makarna türüdür ve genellikle yuvarlak veya kare hamur parçaları arasına doldurulan lezzetli bir iç harç ile karakterizedir.

İç harç, genellikle peynir, ıspanak, et, mantar veya başka malzemelerle yapılır.

Ravioli, genellikle haşlanarak veya kızartılarak pişirilir ve çeşitli soslarla servis edilir.

Ravioli tarifi:

Malzemeler:

500 gram un

4 büyük yumurta

Bir tutam tuz

İç harcı için malzemeler: Peynir, ıspanak, et veya mantar gibi tercih ettiğiniz malzemeler

Yapılışı:

Hamurun Hazırlığı: Geniş bir karıştırma kabında unu tezgaha eleyin ve ortasını açarak yumurtaları ekleyin. Yumurtaların içine tuz ekleyin ve yavaşça karıştırarak hamuru yoğurun. Streç filmle sararak 30 dakika dinlendirin.

Dolgu Hazırlığı: Ispanak, peynir, et veya mantar gibi iç harcınızı hazırlayın. Malzemeleri ince doğrayın veya rendeleyin.

Hamuru Açma: Dinlenen hamuru unlanmış bir tezgah üzerinde açın. Hamuru mümkün olduğunca ince bir saydam tabaka haline getirin.

Ravioli Yapımı: Hamurun üzerine iç harcınızı yerleştirin ve ikinci bir hamur tabakası ile kapatın. Kenarları iyice kapatmak için hava kabarcıklarını çıkarın.

Kesme: Şekillendirilmiş hamuru istediğiniz boyutlarda kesin. Kenarları düzeltmek ve sızıntıyı önlemek için parmaklarınızı veya bir çatalı kullanabilirsiniz.

Pişirme: Ravioli'yi tuzlu kaynar suda haşlayın. Hamur parlak ve iç harç pişmiş olduğunda, ravioli hazır demektir.

Servis: Haşlanmış ravioliyi süzgeç yardımıyla alın ve tercih ettiğiniz sos ile servis yapın.