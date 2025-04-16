Real Madrid - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gözler bu hafta çeyrek final rövanş karşılaşmalarına çevrildi.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev kapışmalardan biri de Real Madrid ile Arsenal arasında oynanacak.

İlk maçta Londra’da Arsenal, Santiago Bernabéu’ya avantajlı gitmenin kapısını araladı ve Real Madrid’i 3-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı.

Madrid ekibi ise bu mağlubiyeti unutturmak, taraftarı önünde bir geri dönüşe imza atmak istiyor.

Tüm gözler Ancelotti’nin kadro tercihinde olacak. Özellikle milli gururumuz Arda Güler’in bu kritik mücadelede süre alıp almayacağı futbolseverlerin merakla beklediği konuların başında geliyor.

Peki, Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

REAL MADRİD - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Arsenal rövanş maçı, 16 Nisan Çarşamba akşamı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Santiago Bernabeu’da oynanacak bu dev karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Mücadele, Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11’LER

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Merino, Martinelli.