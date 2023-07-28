Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler forma giyecek mi? Hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid ve Barcelona hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın merak edilenleri..

Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid ve Barcelona hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından futbolseverler Real Madrid'in maçlarını yakından takip etmeye başladı. Real Madrid şimdiye kadar ABD'de iki hazırlık maçı oynadı ancak Arda Güler sakatlığı nedeniyle bu iki maçtada forma giyemedi. Arda Güler, Real Madrid'in Milan ve Manchester United ile oynanan hazırlık maçlarında kulübede oturdu. Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona ile oynayacağı hazırlık maçının detayları ve Arda Güler'in forma giyip giyemeyeceği merak uyandırdı. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları.. Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Real Madrid - Barcelona maçı 30 Temmuz'da saat 00:00'da oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal henüz bilinmiyor. Arda Güler'in Barcelona karşısında forma giyme şansının düşük olduğu bildiriliyor. Arda'nın durumu maç günü belli olacak..