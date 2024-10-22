Real Madrid - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı, dev bir karşılaşma ile devam ediyor.
Real Madrid, Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund’u konuk edecek.
Almanya temsilcisi, zorlu deplasmandan 3 puan alarak gruptaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ise ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalmayı amaçlıyor.
Carlo Ancelotti'nin Arda Güler’i ilk 11’de sahaya sürüp sürmeyeceği ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında.
Peki, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler forma şansı bulacak mı?
REAL MADRID - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı.
Eflatun-beyazlılar, Borussia Dortmund'u Santiago Bernabeu'da ağırlıyor. Bu dev maç, bu akşam saat 22:00’de başlayacak ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Bellingham, Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Mbappe, Vini Jr
Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Gittens; Guirassy