Real Madrid - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı, dev bir karşılaşma ile devam ediyor.

Real Madrid, Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund’u konuk edecek.

Almanya temsilcisi, zorlu deplasmandan 3 puan alarak gruptaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ise ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalmayı amaçlıyor.

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler’i ilk 11’de sahaya sürüp sürmeyeceği ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında.

Peki, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler forma şansı bulacak mı?

REAL MADRID - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı.

Eflatun-beyazlılar, Borussia Dortmund'u Santiago Bernabeu'da ağırlıyor. Bu dev maç, bu akşam saat 22:00’de başlayacak ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Bellingham, Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Mbappe, Vini Jr

Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Gittens; Guirassy