Real Madrid – Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler’in durumu belli oldu! Yeni sezon öncesi hazırlıklarına ABD’de devam eden Real Madrid, hazırlık maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Arda Güler’in bu maçta yer alıp almayacağı belli oldu. İşte maçın detayları ve Arda Güler’in durumu…

İspanya devi Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdürüyor. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Milan ile karşılaşan Real Madrid, bu kez Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve bütün dünyada büyük ses getiren Arda Güler, Milan maçında yer almamıştı. Başta Türk olmak üzere bütün futbolseverler, heyecanla beklediği Arda Güler'in performansını bu kez izleyebilecek mi? Mücadelenin detayları ve Arda Güler'in durumu belli oldu. Peki Real Madrid - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Real Madrid - Manchester United maçı ne zaman? Real Madrid - Manchester United hazırlık maçı 27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 03:30'da başlayacak. Maç, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Arda Güler oynayacak mı? Marca’nın haberine göre sakatlığı sonrası henüz idmana çıkamayan Arda Güler, Manchester United maçında da forma giyemeyecek.