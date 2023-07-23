Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan Real Madrid hazırlık maçında Milan ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, Milan karşısında ilk maçına çıkacak. Başta Türk futbolseverler olmak üzere tüm dünyanın heyecanla beklediği maçın detayları belli oldu. İşte merak edilenler...

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Barça’ya kaptıran Real Madrid, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Fenerbahçe’de harikalar yaratan genç futbolcu arda Güler’i kadrosuna karan Real Madrid, ilk hazırlık maçında Milan ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yetenek Arda Güler, bu önemli karşılaşmada ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıkacak. Arda Güler'in Real Madrid'e transferi futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Türk futbolseverler Arda’nın performansını merakla ekliyor. Peki Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler... Real Madrid - Milan maçı ne zaman? Real Madrid - Milan hazırlık maçı 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 05.00'da oynanacak. Maç, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.