Real Madrid-Napoli maçı TV8,5'ta! Real Madrid-Napoli maçı canlı izle Real Madrid, Şampiyonlar Ligi maçında sahasında İtalyan ekibi Napoli ile kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları...

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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Grup aşamasında beşinci maçların oynandığı haftada futbolseverler maçları yakından takip ediyor.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi C grubu 5. hafta maçında sahasında Napoli'yi konuk ediyor.

İki takım arasında grubun ikinci haftasında İtalya'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-2 kazanmıştı.

Futbolseverlerin sonucunu en çok merak ettiği maçlar arasında yer alan Real Madrid - Napoli maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Real Madrid-Napoli maçı, bu akşam saat 23.00'te TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Dev maç için geri sayım başladı. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek Real Madrid - Braga maçını canlı olarak izleyebilirsiniz..

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