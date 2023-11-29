Real Madrid-Napoli maçı TV8,5'ta! Real Madrid-Napoli maçı canlı izle

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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Grup aşamasında beşinci maçların oynandığı haftada futbolseverler maçları yakından takip ediyor.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi C grubu 5. hafta maçında sahasında Napoli'yi konuk ediyor.
İki takım arasında grubun ikinci haftasında İtalya'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-2 kazanmıştı.
Futbolseverlerin sonucunu en çok merak ettiği maçlar arasında yer alan Real Madrid - Napoli maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Real Madrid-Napoli maçı, bu akşam saat 23.00'te TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak.
Dev maç için geri sayım başladı. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek Real Madrid - Braga maçını canlı olarak izleyebilirsiniz..