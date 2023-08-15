Recep İvedik film serisi hakkında şoke eden gerçek! Meğer 3. filmden sonra... Türkiye'nin en çok izlenen film serilerinden biri olan Recep İvedik'te şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Herkes Recep İvedik film serisini komedi sanıyordu ama gerçek çok farklı!

ensonhaber.com İlk filmi 2008 yılında yayınlanan Recep İvedik filmi, en çok izlenen film serileri arasında. Toplamda 7 serisi bulunan filmin sonuncusu ise Aralık 2022 tarihinde çıkmıştı. Gişe rekorları kıran film sonuncusundan aynı başarıyı yakalayamadı. Recep İvedik 2 filmi bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Yine soluksuz izlenecek olan Recep İvedik filminde herkesin gözünden kaçırdığı bir detay var. Daha önce kimse bunu duymamıştı. Recep İvedik film serisi hakkındaki gerçek bakın neymiş! Recep İvedik filmindeki şaşırtan gerçek! Recep İvedik film serisinde ilk 3 film günlük hayattaki olaylardan oluşurken diğer filmlerde hayal ürünü olaylar yer almaktadır. Recep İvedik, ikinci filmde ninesini kaybetti, 3. filmde bunalıma girdi. Diğer filmlerde yaşanan olaylar ise aslında gerçek değil. Hepsi Recep’in hayal ürünü… İlk 3 filmde görmediğimiz Nurullah karakteri, aniden ortaya çıkıyor. Recep İvedik’i her anlamda destekleyen Nurullah, aslında Recep’in hayal arkadaşı.