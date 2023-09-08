Reeder Teknoloji halka arz tarihleri 2023! Reeder Teknoloji kaç lot veriyor? REEDR HİSSE FİYATI! Borsaya giriş yapmaya hazırlanan Reeder Teknoloji, SPK'dan halka arz onayını aldı. Peki, Reeder Teknoloji halka arz ne zaman? Kaç lot verecek? İşte talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı...

ensonhaber.com

Sermaye Piyasası Kurulu, Reeder Teknoloji'nin halka arz başvurusunu onayladı.

Borsa macerasına hazırlanan şirketin bilgileri ve talep toplama tarihleri belli oldu.

2009 yılında e-kitap okuyucusu ile pazara giriş yapan Reeder Teknoloji her türlü teknoloji ürününün, bilgisayar, giyilebilir teknoloji ürünleri, video ve televizyon, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, haberleşme iletişim, ses, görüntü ve bilgi kayıt ürünleri üretiyor.

Şirketin halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşmaya hız kazandırılması, şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Peki, Reeder Teknoloji ne zaman halka arz olacak? Kaç lot verecek? İşte bilgiler...

Reeder Teknoloji halka arz tarihleri 2023

Reeder Teknoloji halka arz tarihi 13-14-15 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olmuştur.

Lot sayısı

Reeder Teknoloji’nin halka arz açıklık oranı 25,26%’dir. Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacaktır.

REEDR hisse fiyatı

Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL’den halka arz olacak.