Reeskont kredisi nedir, kimler alabilir? Reeskont kredisi limiti 2023 Merkez Bankası reeskont kredisi günlük kullandırım limitlerini 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltti. Peki, Reeskont kredisi nedir? Kimler alabilir? Reeskont kredisi nasıl alınır? İşte detaylar...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullandırım limitleri 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltildi.

Reeskont Kredisi programı ile ihracatçı ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalarım finansman ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Uygulamada Türk Lirası ya da yabancı para üzerinden düzenlenen senetler TCMB'ye iskonto ettirilmekte ve sağlanan kaynak Türk Lirası olarak kullandırılmaktadır.

Peki, Reeskont kredisi nedir? Reeskont kredisinden kimler faydalanabilir? Reeskont kredisi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

Reeskont kredisi nedir

Reeskont kredisi, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, ihracat taahhütlü kredi işlemleridir.

Kredilerin vadesinde geri ödemesi döviz üzerinden gerçekleştiği için, Merkez Bankasının döviz rezervlerine katkı sağlanmaktadır.

Kimler faydalanabilir

Reeskont kredilerinden ihracatçılar, ihracata yönelik mal üreten imalatçı şirketler, yurtdışı müteahhitler, uluslararası fuarcılık yapan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet icra eden şirketler faydalanabilir.

Reeskont kredi limiti 2023

Reeskont kredisi limiti, 2023 yılında 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltildi.