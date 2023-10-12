TAB Gıda halka arz oluyor! TAB Gıda halka arz ne zaman? TAB GIDA (TABGD) halka arz detayları SPK tarafından halka arzı onaylanan TAB Gıda hakkında aramalar hız kazandı. İşte TAB Gıda halka arz detayları..

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Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Toplamda 46.483.400 TL nominal değerli paylarını bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit şekilde dağıtacak olan Tab Gıda'nın halka açıklık oranı, taslak izahnamede yer alan bilgilere göre yüzde 18,5 olarak kaydediliyor.

TABGD hisse koduyla işlem görecek olan TAB Gıda'nın halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacak.

Bu halka arz büyüklüğü Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış en büyük halka arz olma özelliği taşıyor.

TAB Gıda'nın halka arz tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

TAB Gıda halka arz detayları

Hisse Kodu: TABGD

Toplam Lot: 52.500.000 Lot

Fiyat: 130 TL

Toplam Arz Büyüklüğü: 6.825.000.000 TL

Fiyat İstikrarı Planlanıyor

Dağıtım: Bireysele Eşit Dağıtım

Fon Kullanım Yerleri:

- %42 Yatırım Finansmanı

- %23 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

- %20 Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması

- %15 Dijitalleşme Ve Teknoloji Yatırımları