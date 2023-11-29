Rekor üstüne rekor! Rekorun adı yine LeBron James… NBA yıldızı LeBron James yeni bir rekora daha imza attı. Los Angeles Lakers’ın yıldız isminin üzerine sahada duran oyuncu yok.

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LeBron James’in, NBA’de kırdığı yeni rekorunda ise sahada en uzun süre alan oyuncu olarak ismini tarihe not düşürdü.

Los Angeles Lakers, deplasmanda Philadelphia 76ers'a büyük bir farkla mağlup oldu. 138-94'lük skorla kaybedilen maçta, Lakers bu sezonki 8. mağlubiyetini yaşadı.

Lakers'ta LeBron James 18, Anthony Davis 17, D'Angelo Russell ve Austin Reaves ise 12'şer sayıyla oynadı.

Philadelphia cephesinde ise Joel Embiid 30 sayı kaydederken, Tyrese Maxey 31 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 5 sayıyla katkı sağladığı maçı tamamladı.

LeBron James, mücadelede 30 dakika boyunca sahada kalarak, NBA tarihinde en çok süre alan isim olarak, Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bıraktı.