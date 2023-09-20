Rengi böyleyse yanından bile geçmeyin! İşte bayat balığın tek belirtisi.... Av yasağının bitmesiyle birlikte derya kuzuları ağlara düştü. Tezgahtakilerin ise taze mi bayat mı olduğunu anlamak büyük önem taşıyor. İşte bayat balığı anlamanın yolu.

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1 Eylül itibarıyla av yasağı sona erdi; ağlar denize düştü.

Bereketli geçmesi beklenen balık sezonu açıldı.

Tezgahlar, hamsi ve palamutla süslenmeye başladı.

Omega 3 ve fosfor kaynağı balık, sağlıklı bir vücut için sıklıkla tüketilmelidir. Soluğu tezgah başında alan vatandaşlar, en tazesini satın almak istiyor.

Bayat ve buzhanede bekletilmiş balıkları bilmeden alanlar, pişman oluyor.

Peki, taze balık nasıl anlaşılır? İşte bayat balık belirtileri...

Balığın rengine dikkat

Taze balıklar canlı bir renge sahiptir. Cildi parlak ve canlıdır. Bayatlamış bir balık genellikle mat veya solmuş bir renge sahip olabilir.

Taze balıkların gözleri parlak ve canlıdır. Bayatlamış balıkların gözleri matlaşabilir veya çukurlaşabilir.

Balığın solungaçlarına bakın. Taze balıkların solungaçları pembe veya kırmızı renkte olmalıdır. Bayatlamış balıkların solungaçları solmuş veya kahverengi olabilir.