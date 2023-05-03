Rengi solan siyah kıyafetlerinizi çöpe atmayın! Çamaşır makinenize 2 bardak koyun, sonucu görün! Siyah kıyafetler bakımı en zor kıyafetlerdir. Çünkü birkaç yıkama sonucunda soluyor. Artık siyah kıyafetlerinizi solduktan sonra çöpe atmayacaksınız. İşin sırrı bakın neymiş! Çamaşır makinenize 2 bardak ekledikten sonra sonuca inanamayacaksınız.

Kıyafet satın alırken çoğumuzun tercih ettiği renk siyahtır. Hem her şeye uyumlu, hem kullanışlı, hem de şık gösterir.

Hemen hemen herkesin dolabında bulunan ve kurtarıcı parçalar olan siyah renkli kıyafetlerin bakımı da oldukça zordur.

Siyah kıyafetler giyildikçe ve yıkandıkça zamanla solmaya başlar. Birçoğumuz çözüm aramak yerine çöpe atmayı tercih ediyoruz.

Bazılarımız da giymemeyi, yeni kalmasını tercih ediyoruz. Tabi ki siyah giysilerin çabuk solmasının sebebi sık sık yıkanmasıdır.

Bu yüzden siyah renkli kıyafetleri mümkün olduğunca az yıkamalısınız ve siyahlar için üretilmiş deterjanları tercih etmelisiniz.

Peki solmuş olan kıyafetlerinizi nasıl eski hailne döndüreceğinizi biliyor musunuz? İşte mucizevi çözüm…

2 bardak ekleyin, sonucu görün!

Solmuş siyah kıyafetlerinizi çamaşır makinenize koyun. Daha sonra çekilmiş 2 bardak filtre kahveyi çamaşır makinenizin yumuşatıcı kısmına ekleyin. Durulama fonksiyonunu seçip 1 saat boyunca yıkayın ve çamaşırlarınızı asın. Kuruduğunda eskisi gibi olduğunu göreceksiniz.