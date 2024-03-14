Resimdeki kuşu görebilenler, keskin gözlü dahi sayılıyor... Dikkat gerektiren görsel test! Resimdeki ormanlık alanda arasına gizlenmiş bir kuş bulunuyor. Bakalım kuşu ilk bakışta bulabilecek misiniz?

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Yüksek zekaya sahip kişilerin kısa sürede çözebildiği bir dikkat testi ile daha beraberiz.

Aşağıda vereceğimiz resmin içerisinde gizlenmiş kuşu bulmak bazıları için çok kolay olsada bazıları zorlanabiliyor.

Bu optik illüzyonlar beyninizin nasıl çalıştığına dair önemli ipuçları verebilir. Optik illüzyon görselleri genellikle bilişsel yetenekleri ölçmek için tasarlanmış testlerdir.

Resimde yeşil bir ormanlık alan yer alıyor. Ve bu görselde yeşil ağaçların arasına gizlenmiş bir kuş var.

Sadece dikkatlice bakan kişiler resmin içine saklanmış kuşu saniyeler içinde görebiliyor.

Peki siz kuşu bulabilecek misiniz? İşte o görsel...

Kuşu bulmak ilk bakışta çok zor gibi görünsede dikkatli bakarak saniyeler içerisinde kuşu bulmanız mümkün.

Bu gerçekten zor gibi görünsede dikkatli ve zeki insanlar saniyeler içerisinde kuşu fark edebiliyor.

Eğer sizde kısa sürede kuşu gördüyseniz son derece dikkatli ve keskin gözlere sahip birisiniz demektir.

Resimdeki kuşu bulamayanlar için işte testin cevabı;