Resmen Fenerbahçe'de! Mert Müldür kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Sassuolo forması giyen sağ bek oyuncusu Mert Müldür'ün transfer edildiğini açıkladı. Peki kimdir Mert Müldür? İşte merak edilen kariyeri..

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sağ bek transferi için Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür ile anlaştı.

Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Sassuolo forması giyen sağ bek Mert Müldür'ün kadroya katıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. "

Transferin resmileşmesinin ardından Mert Müldür hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Mert Müldür kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

Mert Müldür kimdir?

Mert Müldür 3 Nisan 1999'da Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyaya geldi. Futbola 2006 yılında Rapid Wien takımının altyapısında başlayan Mert Müldür 2017 yılına kadar altyapı forması giydi.

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien 2 takımınya başlayan Mert Müldür, 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imzaladı.

2017-2019 yılları arasında Rapid Wien ile 32 maça çıkan Mert Müldür 20 Ağustos 2019'da Serie A kulüplerinden Sassuolo'ya transfer oldu.

Son 4 sezondur Sassuolo forması giyen Mert Müldür burada 84 maçta forma giydi. Mert bu maçlarda 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Milli futbolcu 1 Ağustos 2023 itibariyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.