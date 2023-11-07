Resmen kimyasal düşman! Hazır bulyonlar çöpe, işte birebir tarifi: İster tavuk, ister et...

Çorba, pilav ve sulu yemeklere bulyon atıyorsanız, büyük bir hata yapıyorsunuz.
Et ve tavuk suyu yerine kullanılan bulyonlar, adeta zehir saçıyor.
Hazır bulyonların içeriğindeki koruyucu katkı maddeleri, sağlığı tehdit ediyor.
Bulyonun içerdiği kimyasallardan dolayı, vücut ‘Çin Restoranı Sendromu’ adlı toplu bir reaksiyona giriyor ve düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde; anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açıyor.
Bulyon aromasını evde yakalamak üstelik çok basit. Ev yapımı bulyon tarifimizle bir daha asla hazır satın almayacaksınız.
Ev yapımı bulyon malzemeleri
Tavuk veya et
Kereviz sapı
Havuç
Soğan
Sarımsak
Tane karanfil
Kekik
Tuz
Bulyon yapılışı
Tavuk veya kırmızı et soğuk suda haşlayın. Suyuna baharatları ilave edin. Ortalama 2 saat güzelce kaynatın.
Ardından ince bir süzgeçle süzerek; buz kalıplarına, silikon kek kalıplarına ya da plastik bardaklara doldurup buzlukta dondurun.
Bulyonlarınız hazır! Afiyet olsun...