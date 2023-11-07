Resmen kimyasal düşman! Hazır bulyonlar çöpe, işte birebir tarifi: İster tavuk, ister et... Hazır bulyonlar, sağlığa zararlı gıdalar listesinde ilk sırada yer alıyor. Adeta zehir saçan ve birçok katkı maddesi içeren bulyonları evde yapmak da mümkün. Üstelik lezzeti aynı ve daha sağlıklı olacak.

ensonhaber.com

Çorba, pilav ve sulu yemeklere bulyon atıyorsanız, büyük bir hata yapıyorsunuz.

Et ve tavuk suyu yerine kullanılan bulyonlar, adeta zehir saçıyor.

Hazır bulyonların içeriğindeki koruyucu katkı maddeleri, sağlığı tehdit ediyor.

Bulyonun içerdiği kimyasallardan dolayı, vücut ‘Çin Restoranı Sendromu’ adlı toplu bir reaksiyona giriyor ve düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde; anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

Bulyon aromasını evde yakalamak üstelik çok basit. Ev yapımı bulyon tarifimizle bir daha asla hazır satın almayacaksınız.

Ev yapımı bulyon malzemeleri

Tavuk veya et

Kereviz sapı

Havuç

Soğan

Sarımsak

Tane karanfil

Kekik

Tuz

Bulyon yapılışı

Tavuk veya kırmızı et soğuk suda haşlayın. Suyuna baharatları ilave edin. Ortalama 2 saat güzelce kaynatın.

Ardından ince bir süzgeçle süzerek; buz kalıplarına, silikon kek kalıplarına ya da plastik bardaklara doldurup buzlukta dondurun.

Bulyonlarınız hazır! Afiyet olsun...