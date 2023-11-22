Resmen kıyamet kopacak! Uzmanlardan uyarı: O tarihte dışarı çıkmayın… Meteoroloji kaynakları Türkiye’de beklenen felaketi duyurdu. Vatandaşları önlem almaları konusunda uyarılar yapılıyor. O tarihte ülkemize giriş yapacak…

ensonhaber.com

Türkiye'nin meteoroloji kaynakları, ülke genelinde büyük bir felaketi haber vererek vatandaşları uyarıyor.

Meteoroloji sitesi Hava Forum'un duyurduğu "Bomba Siklon" adı verilen doğa olayı, ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

Bu felaketin etkilerini azaltmak adına vatandaşlara önlem almaları konusunda ciddi uyarılar yapılmakta.

Hava Forum, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde beklenen Bomba Siklon'un ciddi etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

Bu doğa olayıyla birlikte şiddetli rüzgarlar, yoğun yağışlar ve ani sıcaklık düşüşleri gibi olumsuz hava koşullarının meydana gelmesi bekleniyor.

O tarihte ülkemize giriş yapacak...

Tarih vererek felaketi duyurdu!

Hava Forum, Twitter hesabı üzerinden hafta sonu ülkemize giriş yapması beklenen “bomba siklon” vatandaşları uyardı. Yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Cumartesi gecesi ve pazar sabahı için Türkiye'ye doğru yaklaşan bir "Bomba Siklon" riski var. Bomba siklon, basıncın 24 saatte en az 24 milibar düştüğü siklonlara denir. Ani basınç düşümüyle birlikte siklonun hızla kuvvetlenmesi olayıdır. Bomba siklon, kısa sürede sert meteorolojik hadiselere neden olur. Bu hafta sonunun gündemi yine yıkıcı bir fırtına ve yağış olabilir. Gelişmeleri takip ediyoruz"