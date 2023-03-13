Resmi Gazete bugün I Hangi kararlar yer aldı? (13 Mart 2023) Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 13 Mart Pazartesi 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 11 Mart Pazartesi 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki, 11 Mart Pazartesi 2023 Resmi Gazete sayısında neler var? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– MEF Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– 2023 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi –– 2023 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi –– 2023 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi –– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri