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Resmi Gazete I Hangi atamalar yer aldı?

Resmi Gazete I Hangi atamalar yer aldı? Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 13 kasım 2023 Pazartesi tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete kararları!