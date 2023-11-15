Resmi Gazete'de bugün (15 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları) Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 15 kasım 2023 Çarşamba tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete kararları!

ensonhaber.com

Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 15 Kasım Çarşamba 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu.

Peki, 15 Kasım 2023 Resmi Gazete sayısında neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yıldız Teknik Üniversitesi Blokzincir ve Metaverse Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri