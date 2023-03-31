Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı adayları kimler, kaç aday var? İşte Cumhurbaşkanı aday listesi Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir zaman kala, cumhurbaşkanı adayları kesinleşti. Aday listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki 2023 cumhurbaşkanı adayları kimler? Cumhurbaşkanı aday listesinde kimler var, kaç aday var?

2023 cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. Büyük seçim için geri sayım başladı. Seçim süreci işlemeye devam ediyor. Son bir buçuk ayın içerisine girdiğimiz seçim sürecinde adaylar kesinleşti. Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal’ın imza sürecine dahil olduğu seçim sürecinde 4 aday açıklandı. YSK cumhurbaşkanlığı adayları için kararını verdi. Cumhurbaşkanı aday listesi 31 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Seçime kısa bir zaman kala kesinleşen cumhurbaşkanı adayları araştırılmaya başladı. Peki 2023 cumhurbaşkanı adayları kimler, kaç aday var? İşte cumhurbaşkanı aday listesi… Cumhurbaşkanı adayları kesinleşti! Yüksek Seçim Kurulu’nun kararına göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanı adayları şu şekilde; · Kemal KILIÇDAROĞLU · Muharrem İNCE · Recep Tayyip ERDOĞAN · Sinan OĞAN Resmi Gazete'de yayımlandı 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi 31 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olarak yer aldı.