Restoranlarda yeni dönem başlıyor: Artık bu ürünler satılamayacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltıcı etiketlerin önüne geçmek için önemli bir adım daha attı.

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren eritme peynir tebliği genişletildi. Artık pide, tost ve sandviç gibi ürünlerde kullanılan peynir türü neyse, adı da ona göre olacak.

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre, yeni düzenlemeyle birlikte, içinde kaşar peyniri yerine eritme peynir kullanılan ürünler “kaşarlı” olarak satılamayacak.

Yani menülerde karşınıza çıkan "kaşarlı pide", "kaşarlı sandviç" gibi isimler, eğer içinde gerçek kaşar yoksa, “eritme peynirli pide” ya da “eritme peynirli sandviç” olarak değişecek.

“KAŞARLI PİDE" YERİNE "ERİTME PEYNİRLİ PİDE"

Tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bu güncelleme, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu kapsamında hayata geçirildi.

Yeni uygulama yalnızca kaşar yerine eritme peynir kullanılan ürünleri kapsamıyor.

Yer fıstığı ile yapılan baklavalar da artık “fıstıklı baklava” değil, “yer fıstıklı baklava” olarak satılacak.

Böylece hem ürünün içeriği netleşecek hem de tüketici ne yediğini bilecek.