Haberler



Bilgi



Rıza Çalımbay ilk sınavında! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rıza Çalımbay ilk sınavında! Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lİg'in 12. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Başakşehir maçı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri.

ensonhaber.com Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa etmişti. Şenol Güneş'in ardından takımın başına Burak Yılmaz'ı getiren siyah beyazlılar umduğunu bulamadı. Son olarak Konferans Ligi'nde alınan Bodo/Glimt mağlubiyetinin ardından Burak Yılmaz'da ayrılık kararı aldı. Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta takımın başına Rıza Çalımbay getirildi. Rıza Çalımbay yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanan Beşiktaş, sahasında Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir ile karşılaşacak. Futbolseverler Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş - Başakşehir maçı 12 Kasım Pazar (bugün) günü saat 16:00'da başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.