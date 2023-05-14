RİZE SEÇİM SONUÇLARI 2023! Rize Cumhurbaşkanı ve Milletvekili güncel oy oranları

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.
Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu. Rize'de 1005 sandıkta 265 bin 101 seçmen oy kullanacak.
Saatler 17.00'yi gösterdiğinde sandıklar kapanacak ve sayımlara geçilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de seçim sonuçları dört gözle takip ediliyor.
Vatandaşlar, "Rize'de kim kazandı", "Rize oy oranları", "Rize milletvekili sayısı" gibi detayları araştırıyor.
Peki, Rize seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Rize sonuçları 2023!
Rize 2023 seçim sonuçları açıklandı mı?
Rize oy sonuçları 14 Mayıs Pazar günü 17:00'dan sonra netleşmeye başlayacak.
Güncel seçim sonuçları haberimizde yer alacaktır.