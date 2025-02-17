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Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11

Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 Trendyol Süper Lig’de namağlup lider Galatasaray, Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Kritik mücadelenin detayları merak ediliyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…