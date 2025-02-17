Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligin zorlu ekiplerinden Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin kazandığı haftada puan kaybı yaşamak istemeyen Cimbom, Rize'de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, bu mücadelede hata yapmadan liderliğini korumayı hedefliyor.
İşte kritik maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’i…
RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor – Galatasaray karşılaşması, 17 Şubat Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak.
Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Cuesta, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski, Torreira, Sara, Eren Elmalı, Mertens, Barış Alper, Osimhen.