Rodaj nedir, nasıl yapılır? Motorda rodaj kaç km? Özellikle sıfır motorlarda bahsi geçen "rodaj" nedir ve nasıl yapılır merak ediliyor. ""Alıştırma" anlamına gelen rodaj, oldukça önemli bir kavramdır. Motorun mekaniği için dikkat edilmesi gerekir. İşte rodaj hakkında bilgiler...

Rodaj kelimesi, genellikle motor kullanıcılarının araştırdığı bir konudur.

Sıfır motorlarda kullanıma tam olarak hazır sayılması için rodaj yapılması gerekmektedir.

Rodaj, "motor açma" anlamına gelmektedir. Rodaj süresinde motoru zorlamamak ve sabırlı olmak gerekir.

Motorun hareketli çalışan parçalarının birbirine uyum sağlaması rodaj işlemi sırasında gerçekleşir.

Peki rodaj nedir ve rodaj nasıl yapılır? Sizler için araştırdık.

Rodaj nedir

Fransızca bir sözcük olan ‘rodage’ kelimesinden dilimize geçen rodaj, motor ve motora bağlı sistemlerin birbirine alıştığı dönemi kapsar.

Rodaj sürecinde motosikletinizi azami olarak 50 km/h hız ve 5 Bin devir üzerinde kullanmamanız gerekir.

Motosikletlerde motor kısmında yer alan sistemlerin birbirlerine uyum sağlaması ve düzgün bir şekilde işleyebilmesi için rodajın tamamlanması şarttır.

Ayrıca sürücünün motora alışması ve motorda hakimiyet kurabilmesini sağlar.

Motosiklette rodaj kaç km?

Motosikletlerin motorları farklı olduğu için motor güçleri de farklıdır. Bu nedenle her motosiklete yapılan rodaj aynı olmayabilir.

Rodaj süresi ortalama olarak ilk kullanımdan sonraki 2000-3000 kilometreyi kapsamaktadır.