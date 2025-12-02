Ronaldo bu yöntemle uyuyor: Polifazik uyku nasıl yapılır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbol tarihinin en disiplinli isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo’nun yalnızca antrenmanlarıyla değil, uyuma şekliyle de fark yarattığı uzun süredir biliniyor.

Dünyanın en çok çalışan sporcularından biri olan Ronaldo, 8 saatlik kesintisiz uykuyu tercih etmiyor; bunun yerine günün farklı saatlerine yayılan, bilimsel temelli bir uyku sistemini uyguluyor.

“Polifazik uyku” adı verilen bu yöntem, onun yıllardır üst düzey performansını korumasının ardındaki gizli formüllerden biri olarak gösteriliyor.

Peki bu sıra dışı uyku düzeni nasıl işliyor? İşte Ronaldo’nun uyguladığı sistem ve mantığı...

POLİFAZİK UYKU NEDİR

“Poly” çok, “phasic” evreli demektir.

Polifazik uyku, gün içinde 2 veya daha fazla uyku dilimi içeren düzen anlamına gelir.

1- 90 DAKİKA KURALI

Ronaldo, uykuyu gece yapılan bir şey olarak değil, gün içine yayılan bir toparlanma seansı olarak görüyor.

Günde 5 defa, 90 dakikalık kestirmeler yapıyor. Toplam: 7.5 saat. Ama blok halinde değil, parça parça.

2- NEDEN 90 DAKİKA

Bilimsel olarak bir tam uyku döngüsü ortalama 90 dakika sürer.

Eğer 8 saat uyuyup döngünün ortasında uyanırsanız sersem gibi kalkarsınız. Ama 90 ve katlarında uyanırsanız, zımba gibi kalkarsınız.

3- ODA KOŞULLARI

• Sıcaklık sabit 16°C (Soğuk, derin uykuyu tetikler).

• Zifiri karanlık (Melatonin için).

• Ekran/Telefon yasak (Mavi ışık yok).

• Sadece temiz beyaz çarşaflar.

4- CENNET POZİSYONU

Ronaldo asla yüzüstü veya sırtüstü uyumaz.

Daima Cenin Pozisyonunda (yan yatarak, dizler çekik) uyur. Bu duruş; omurgayı rahatlatır, horlamayı engeller ve beynin temizlenmesini hızlandırır.

5- DİJİTAL DETOKS

Uyumadan 1.5 saat önce tüm ekranları kapatır. TV yok, telefon yok.

Beyin savaş modundan dinlenme moduna geçer.

Eğer yatağa telefonla giriyorsanız, uyumuyorsunuz; sadece bayılıyorsunuz. Kaliteli uyku bu değildir.