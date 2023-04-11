RÖVANŞ MAÇI! Eczacıbaşı Dynavit-Igor Gorgonzola maçı ne zaman, saat kaçta? Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı konuk edecek. Peki, müsabaka saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

CEV kupası için yarı final mücadeleleri devam ediyor. Şampiyonlar Ligi için sahada ter döken voleybolcular, final biletini almak istiyor. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor. Türkiye'nin üç takımla temsil edildiği yarı final aşamasında Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan rakibi Igor Gorgonzola Novara ile rövanş maçına çıkacak. İlk maçta Eczacıbaşı Dynavit 3-2 yenilmiş, Igor Gorgonzola Novara maçtan galip ayrılmıştı. Şimdi ise rövanş zamanı... Turuncu-beyazlılar, Igor Gorgonzola'yı 3-0 veya 3-1 yenmesi durumunda adını finale yazdıracak. Mücadele 3-2 Eczacıbaşı Dynavit'in üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise finale çıkacak takım altın sette belirlenecek. Voleybol tutkunlarının dört gözle izleyeceği maçın detayları sorgulanıyor. Peki, Eczacıbaşı- Igor Gorgonzola maçı ne zaman, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda? İşte detaylar... Eczacıbaşı Dynavit-Igor Gorgonzola Novara maçı ne zaman? Eczacıbaşı Dynavit ile Igor Gorgonzola Novara arasındaki ikinci maç 12 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndan oynanacak. Müsabaka, RedBull TV'^den naklen yayınlanacak.