Rus kızları böyle çıta oluyor! Eritmediği yağ yok... Zayıflamanın ilk kuralı yeterli su tüketmektir. Tüketilen suya bazı eklemeler yapılarak süreç hızlandırılabilir. İşte yağ yakımını destekleyecek olan o ipucu...

Rus kadınlarının düzgün fizikleri dünyaya nam salmış durumda.

Geçmişten günümüze "manken" gibi gelen kadınlar, genetik kadar beslenmeye de borçlular.

Zayıflamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken su tüketimi, yağ yakıcı hale getirilebiliyor. İşte onların sırrı ise pek bilinmiyor.

Hızlı kilo vermek ve yağdan kaybetmek isteyenlere tavsiye edilen 1 çay kaşığı bile etkili oluyor.

Toz zencefil

Toz zencefil, öğütülmüş zencefil kökünden elde edilen bir baharattır ve birçok sağlık faydası vardır.

Ilık suya 1 çay kaşığı toz zencefil ekleyerek içmek hazımsızlığa iyi gelecek ve sindirim sistemini düzenleyecektir.

Ödemin atılmasını destekleyen zencefil, yağ yakımını da hızlandırır.